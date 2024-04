Visiblement, Apple ne voulait pas seulement que Jon Stewart ne parle pas de l’IA ou de la Chine dans son émission hebdomadaire The Problem with Jon Stewart (déprogrammée depuis de la plateforme Apple TV+). Le présentateur vedette accueillait hier la présidente de la FTC (Federal Trade Commission), Lina Khan, dans son émission hebdomadaire Daily Show – dont il a repris les rênes après avoir quitté Apple TV+ -, et a fait de nouvelles révélations sur son ancien employeur. On apprend ainsi qu’Apple ne souhaitait pas que Lina Khan soit reçue par Jon Stewart : « Je voulais vous avoir sur un podcast et Apple nous a demandé de ne pas le faire » déclare le présentateur. « Ils ont littéralement dit : ‘S’il vous plaît, ne lui parlez pas.' » Mais pourquoi un tel boycott ? Peut-être parce que Lina Khan a la réputation d’être une anti-GAFAM, farouchement opposée au cumul d’activités des géants de la tech américaine. Il y a quelques mois, Lina Khan s’est illustrée en s’opposant violemment contre le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft, et tout récemment, la FTC a lancé une plainte antitrust contre Amazon.

Le dernier Daily Show de Jon Stewart a en fait servi de tribune pour dénoncer une fois encore la volonté de censure d’Apple : « Ils ne nous ont pas laissé faire même cette chose stupide que nous venons de faire dans le premier acte sur l’IA », a déclaré Stewart à Lina Khan. « Quelle est cette sensibilité ? Pourquoi ont-ils si peur d’avoir ces conversations dans la sphère publique ? » Sans surprise Khan n’a pas laissé échapper cette occasion d’étriller la toute puissance d’un GAFAM : « Je pense que cela montre simplement le danger de ce qui se produit lorsque vous concentrez autant de pouvoir et autant de prises de décision dans un petit nombre d’entreprises », a répondu la patronne de la FTC.