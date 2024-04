Apple a envoyé un mail aux développeurs qui ont été choisis pour se rendre à l’Apple Park le 10 juin afin de voir la keynote de la WWDC 2024. Ce rendez-vous sera notamment l’occasion de découvrir iOS 18.

La keynote sera pré-enregistrée, mais Apple va convier certaines personnes à l’Apple Park pour qu’elles puissent le regarder sur un écran géant. Cela regroupera des journalistes, des développeurs et des étudiants. Dans le cas des développeurs, ils ont été sélectionnés de manière aléatoire avec un système de loterie. Il suffisait qu’ils s’inscrivent et attendent la réponse.

L’e-mail indique :

Bonnes nouvelles, [nom du développeur] ! Nous sommes ravis de vous inviter à l’événement spécial qui se tiendra à l’Apple Park le lundi 10 juin. Rejoignez-nous en personne pour assister à la keynote et à la nouvelle programmation passionnante, rencontrer les concepteurs et ingénieurs d’Apple, et participer à des activités spéciales pour les développeurs.

Boom! I got a golden ticket for the #WWDC24 special event at Apple Park! 🤩 Check your inboxes, folks – see you there? 💫 pic.twitter.com/A3F0JLe9rq — Paul Hudson (@twostraws) April 4, 2024

Lors de la WWDC de l’année dernière, les développeurs et les étudiants ont eu droit à des rafraîchissements dans la matinée, suivis de la keynote principale (où il y a notamment eu la présentation d’iOS 17). La conférence Platforms State of the Union (une keynote qui se focalise réellement sur les développeurs) a suivi, et deux visites de l’Apple Park étaient proposées. La journée s’est terminée par la remise des Apple Design Awards et un dîner.

La WWDC 2024 aura lieu du 10 au 14 juin. Le jour le plus intéressant pour le grand public sera le 10 juin avec la keynote d’ouverture où il y aura iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.