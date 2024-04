Hier, deux nouveaux iPad avec les identifiants A2836 et A2837 ont été découverts. Aujourd’hui, place aux modèles A2898 et A2899. Cela concerne toujours la base de données du Bureau des normes indiennes (BIS).

Comme hier, le régulateur indien ne permet pas d’obtenir des informations précises sur les caractéristiques techniques ou la date de sortie. Mais cela renforce l’idée qu’Apple va bien annoncer deux iPad Pro OLED et deux iPad Air 6.

Le fait qu’il y ait deux iPad Pro OLED n’est pas une surprise. Apple propose déjà deux tailles d’écran (11 et 12,9 pouces) avec la génération actuelle et cela va continuer avec la nouvelle. En revanche, ce sera une nouveauté pour l’iPad Air. Ce modèle a toujours eu le droit à une seule taille. La génération actuelle fait 10,9 pouces. Mais la nouvelle tablette sera déclinée en deux versions si l’on en croit les rumeurs : 10,9 et 12,9 pouces.

Toujours selon les rumeurs, l’iPad Pro OLED aura le droit à la puce M3 pour toujours plus de puissance et devrait s’accompagner par un nouveau clavier Magic Keyboard. Pour sa part, l’iPad Air 6 devrait avoir la puce M2. Apple devrait également annoncer un nouvel Apple Pencil.

Quand verra-t-on les nouvelles tablettes ? Si les dernières informations qui circulent sont bonnes, ce sera pour le début du mois de mai.