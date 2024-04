Foxconn, aussi connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co., a connu des jours meilleurs. L’assembleur des iPhone, des Mac et des Apple Watch (entre autres produits Apple), annonce un gros raté pour son premier trimestre 2024. Le fournisseur affiche en effet un chiffre d’affaires de 14 milliards de dollars sur la période, soit une baisse sensible de ses revenus de 9,6%. Sachant que les commandes d’Apple représentent plus de la moitié de ce CA, il semble logique de conclure que ces résultats « confirment » la chute des ventes d’iPhone et de Mac (selon les premières prévisions et retours de la supply chain). Les ventes d’iPhone auraient particulièrement souffert en Chine, un marché pourtant crucial pour Apple, et ce malgré une campagne de promotions tout azimuts.

Comme pour atténuer ces résultats décevants, Foxconn a déclaré que la société était en cours de diversification, notamment vers le marché des serveurs, des centres de données et des clusters destinés aux intelligences artificielles. L’assembleur aurait aussi souffert de la délocalisation d’une partie de la production de MacBook Pro en Indonésie. Bref, Foxconn a un peu le nez dans le guidon, et les projections du côté d’Apple ne sont pas de nature à changer la donne. Il faudra sans doute attendre le lancement des iPhone 16 et 16 Pro pour renouer avec la croissance… si tant est que les nouveaux flagships d’Apple parviennent à convaincre…