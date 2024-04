Le film Fly Me to the Moon — qui aura visiblement le titre To The Moon en France — a aujourd’hui le droit à sa première bande-annonce. Le long-métrage, produit par Apple Studios, regroupe Scarlett Johansson et Channing Tatum.

To the Moon est une comédie dramatique vive et élégante qui a pour toile de fond les enjeux élevés de l’alunissage historique d’Apollo 11 de la NASA. Chargée de redorer l’image de la NASA, Kelly Jones (Scarlett Johansson), experte en marketing, fait des ravages dans la tâche déjà difficile de Cole Davis (Channing Tatum), directeur de la mission. Lorsque la Maison Blanche estime que la mission est trop importante pour échouer, Kelly Jones reçoit l’ordre d’organiser un faux alunissage en guise de renfort et le compte à rebours commence vraiment…

Outre Scarlett Johansson et Channing Tatum, le casting comprend Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano, Colin Woodell, Noah Robbins et Will Jacobs. Le film est produit par Apple Studios et sera distribué par Sony. À l’instar de Napoléon, Argylle ou encore Killers of the Flower Moon, il y aura une sortie au cinéma avant de débarquer en streaming sur Apple TV+.

Fly Me to the Moon sortira le 10 juillet prochain au cinéma. Il faut savoir que Napoléon, Argylle ou encore Killers of the Flower Moon ont été des échecs au box-office par rapport à leurs budgets respectifs. À voir si Scarlett Johansson et Channing Tatum arriveront à attirer beaucoup de monde dans les salles.