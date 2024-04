Jusqu’au bout (ou presque donc), Tesla aura publiquement chargé la barque de Walter Huang, un brillant ingénieur Apple Tesla décédé en 2018 dans l’accident de sa Model X en mode Autopilot. Les avocats de Tesla estimaient que l’ingénieur de 38 ans jouait sur son mobile au moment du crash, minorant ainsi une possible faille technique du véhicule. Finalement, et probablement parce que l’affaire n’était pas si bien embarquée que cela pour le constructeur, Tesla a choisi la voie de l’accord financier avec les familles, quelques jours à peine avant le début du procès.Il faut dire que des poursuites judiciaires relatives ici à un accident mortel présentaient non seulement un risque financier mais menaçaient également de ternir la réputation du groupe texan, d’autant que le CEO de Tesla Elon Musk continue de promouvoir activement la technologie de conduite autonome comme un pilier de l’avenir économique de Tesla. Cet accord arrange aussi certainement Apple, la famille de Huang ayant accusé la firme de Cupertino de se ranger du coté de Tesla juste avant le procès.

Le crash mortel de 2018 n’est que l’un des nombreux accidents aux États-Unis dans lequel est impliqué une Tesla en mode Autopilot. La National Highway Traffic Safety Administration enquête ainsi sur plus de 956 accidents de véghicule Tesla avec Autopilot activé. L’agence américaine a aussi initié plus de 40 enquêtes portant sur des accidents de Tesla ayant conduit à 23 décès. Autant dire que la marche « juridique » est encore haute pour Tesla avant de pouvoir prouver que sa technologie de conduite autonome est parfaitement fiable et sans danger pour les passagers.