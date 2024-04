Apple a annoncé que les réparateurs indépendants et les consommateurs vont pouvoir utiliser des composants d’origine qui sont d’occasion pour la réparation des iPhone. John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple, en a profité pour parler d’un sujet qui dérange certaines personnes : la sérialisation/appariement des composants.

Le système est simple : au moment de la réparation, l’iPhone vérifie que la pièce détachée utilisée est bien authentique. Si c’est le cas, tout va bien. Si ce n’est pas le cas, une alerte peut s’afficher et certaines fonctionnalités peuvent être restreintes.

John Ternus a réagi aux critiques auprès de TechCrunch :

L’expression « couplage de pièces » est souvent utilisée à l’extérieur et a une connotation négative. Je pense que cela a conduit les gens à croire que nous empêchons en quelque sorte les pièces tierces de fonctionner, ce qui n’est pas le cas. Nous avons besoin de savoir quelle pièce se trouve dans l’appareil, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons authentifier qu’il s’agit d’un véritable appareil biométrique Apple et qu’il n’a pas été falsifié ou autre. L’étalonnage est l’autre raison.