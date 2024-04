La capacité de stockage de base pour doubler avec les iPhone 16 Pro et Pro Max, en atteignant 256 Go si l’on en croit une nouvelle information. Pour leur part, les iPhone 15 Pro débutent avec 128 Go.

Si l’on en croit une fuite de LeaksApplePro, Apple envisagerait bel et bien de doubler le stockage avec les iPhone 16 Pro et Pro Max, mais les iPhone 16 et 16 Plus ne seraient visiblement pas concernés. Ils devraient donc rester avec 128 Go sur le modèle de base.

L’information du jour est à prendre avec des pincettes, mais une précédente fuite a tout de même suggéré qu’Apple compte faire des changements cette année avec ses nouveaux téléphones. En janvier par exemple, il s’est murmuré que les iPhone 16 Pro pourraient avoir jusqu’à 2 To de stockage. En comparaison, les iPhone 15 Pro grimpent jusqu’à 1 To.

L’augmentation de la capacité de stockage maximale serait le résultat du passage d’Apple à la technologie NAND Quad-Level Cell (QLC) à plus forte densité pour les modèles à plus forte capacité de stockage. L’utilisation par Apple du QLC pourrait lui permettre d’augmenter la capacité de stockage dans un espace plus restreint. En outre, cette technologie est moins coûteuse que la technologie Triple-Level Cell (TLC), utilisée par les iPhone actuels.

Pour rappel, Apple a proposé 64 Go de stockage avec l’iPhone X en 2018 et il a fallu attendre l’iPhone 13 en 2021 pour avoir 128 Go. Si Apple fait de 256 Go la nouvelle capacité de base de ses appareils haut de gamme, cela pourrait s’installer dans une logique de doublement de stockage tous les trois ans.