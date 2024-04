Apple, Microsoft, Google et d’autres entreprises technologiques ont été passées au crible par Mozilla, qui développe Firefox, et Checkfirst, spécialisée dans les outils de lutte contre la désinformation, concernant leur transparence publicitaire. Beaucoup de groupes ne respectent pas la loi européenne selon l’étude.

En Europe, une nouvelle loi est entrée en vigueur le mois dernier, exigeant des entreprises technologiques qui vendent des publicités — ce qui inclut l’App Store d’Apple — une transparence sur les publicités qu’elles autorisent, tout particulièrement sur les publicités politiques. Le problème est que les sociétés technologiques ne sont pas de bons élèves à ce sujet.

L’étude se focalise sur AliExpress, App Store (Apple), Bing (Microsoft), Booking.com, moteur de recherche de Google, YouTube, LinkedIn, Meta, Pinterest, Snapchat, TikTok, X et Zalando.

Les bibliothèques publicitaires de ces sociétés manquent de fonctionnalités, voire sont quasiment inutilisables. Le rapport est particulièrement critique envers les outils déployés par AliExpress, Zalando, Bing, Snapchat et X : le moteur de recherche mis en place par Bing n’accepte pas les caractères accentués ; Snapchat propose une bibliothèque publicitaire plutôt complète et fiable, mais ne permet pas d’y effectuer des recherches par mots-clés ; quant à X, son outil de transparence comporte tellement de restrictions à l’usage qu’il est, en pratique, presque inexploitable.

Leur statut est « manque de données et de fonctionnalités essentielles ». Apple a reçu un statut jaune : « Il y a encore de grandes lacunes dans les données et les fonctionnalités ». Le rapport indique :

Apple, LinkedIn et TikTok s’en sortent modérément mieux, mais seulement par comparaison — ils présentent également de grandes lacunes en matière de données et de fonctionnalités. La plupart des outils sont entravés par des limites de taux de recherche, des fonctions de tri et de filtrage médiocres, une accessibilité limitée, etc.