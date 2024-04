C’est un acte de contrition assez rare dans le milieu des médias de la tech (et du Journalisme en général). Le site MacObserver vient en effet de publier un long texte d’excuses pour avoir relayé une information de leaksapplepro selon laquelle l’iPhone 16 Pro disposerait de 256 Go de stockage en standard.

Les conséquences de cette erreur sont lourdes, ainsi que le précise MacObserver :

« Nous reconnaissons et souhaitons présenter nos excuses publiques pour l’erreur éditoriale survenue hier, le 16 avril, dans la salle de rédaction de MacObserver.

Les opinions de l’un de nos rédacteurs, connu sous le nom de leaksapplepro (https://twitter.com/LeaksApplePro), ont été rendues publiques sur notre site Web sans vérifications appropriées de la part de notre rédacteur en chef. L’article en question (désormais rétracté) a été auto-publié et a échappé aux vérifications de la rédaction. Cela a conduit à la propagation dans divers médias des opinions de leaksapplepro et à l’impression que nous partagions ces opinions.

Nous ne l’avons pas fait. C’était un oubli éditorial. Une situation que nous reconnaissons et pour laquelle nous nous excusons.

Nous avons arrêté de collaborer avec la source ainsi qu’avec le rédacteur en chef qui ont laissé passer cela. »

MacObserver précise encore avoir été contacté par d »autres sites d’information (Bloomberg, Apple Insider, etc.) afin de recouper les informations et donc de se rendre compte que les 256 Go de stockage reposaient sans doute sur du vent. Ou quand les leakers autoproclamés s’imposent un peu trop rapidement dans les salles de rédaction…