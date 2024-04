Ok, il y a encore du boulot pour que les émulateurs de consoles de jeux se multiplient sur iOS. Les plus nostalgiques de nos lecteurs peuvent tout de même se replonger dans l’âge d’or du gaming … en transformant leur iPhone en Game Boy, ou tout au moins en donnant à leur précieux l’apparence de la petite console portable de Nintendo. Plus précisément, ces fonds d’écran transformeront votre iPhone en Game Boy Advance SP. Il s’agit ici de fonds d’écrans dynamiques qui s’avèrent très bien adaptés aux iPhone les plus récents (dotés par exemple de la Dynamic Island). Et bien sûr, il est possible de choisir entre plusieurs couleurs de fonds d’écran (pour rappel, le Game Boy Advance SP était disponible en plusieurs coloris).

De superbes écrans de verrouillage… presque plus vrais que la console originale

Ces superbes écrans de verrouillage sont disponibles ont été créés par la designer Isa Pinheiro, et peuvent être téléchargés gratuitement (ou contre un don) à cette adresse. Un fond d’écran Game Boy Advance SP en gris est aussi disponible sur Herowall, ainsi que sur le site Wallpaperize. Laissez donc parler le rétro-gamer qui est en vous.