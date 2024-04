Le développeur a déjà décidé de retirer son émulateur Bimmy sur iPhone et iPad. Il explique l’avoir fait « juste par peur » et assure que « personne ne m’a poussé à le faire, mais j’étais de plus en plus nerveux à ce sujet au fur et à mesure que la journée avançait ». Il est possible qu’il craigne une éventuelle attaque de Nintendo.

[Article original] Après les émulateurs pour Game Boy (iGBA) et pour le Commodore 64 (Emu64 XL), place au premier émulateur pour Nintendo Entertainment System (NES) approuvé par Apple sur l’App Store. L’application a pour nom Bimmy.

À l’instar d’iGBA, il est possible d’importer ses propres ROM, à savoir les jeux, dans l’émulateur de NES. Ainsi, n’importe qui peut télécharger un jeu NES sur Internet pour y jouer avec Bimmy.

Naturellement, Tom Salvo, le développeur de l’application, met en avant sur l’App Store la possibilité de jouer « à des ROM du domaine public » et n’invite pas les utilisateurs à télécharger les jeux sur Internet. C’est assez logique sachant que la pratique n’est pas appréciée par les studios, tout particulièrement Nintendo.

Vous pouvez ainsi jouer à Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy, Crystalis, Contra et bien d’autres titres depuis votre iPhone ou iPad grâce à l’émulateur. La NES a fait ses débuts en France en 1987.

Bimmy est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Il n’y a pas de publicité, ce qui est une bonne nouvelle.

Pour rappel, Apple a récemment supprimé iGBA de l’App Store parce que l’émulateur de Game Boy était une copie de GBA4iOS, une autre application distribuée en dehors de l’App Store.

Les émulateurs apparaissent progressivement sur l’App Store parce qu’Apple a récemment changé ses règles, autorisant leur existence. Ce fut une évolution notable sur iOS, qui devrait ravir beaucoup de personnes.