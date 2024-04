Apple a finalement décidé de donner un peu plus de détails sur le retrait de l’émulateur iGBA sur iPhone et iPad. L’application, qui permet de jouer aux jeux Game Boy Advance et Color, n’est plus disponible sur l’App Store depuis quelques heures maintenant.

Au départ, Apple avait simplement indiqué que le retrait était dû à un manquement des règles 4.3 et 5.2 de l’App Store, qui concernent respectivement le spam et les droits d’auteur. Mais la société s’était arrêtée là, il n’y avait pas eu de détails supplémentaires.

Deux hypothèses existaient : le fait qu’iGBA soit une copie de GBA4iOS, un émulateur Game Boy distribué en dehors de l’App Store, ou le fait que Nintendo ait fait une demande de retrait. En effet, Nintendo n’est pas du tout fan de l’émulation. Il s’avère que c’est la première option.

Apple a indiqué à 9to5Mac qu’iGBA respecte bien les nouvelles règles de l’App Store en ce qui concerne les émulateurs. En revanche, Apple a appris en cours de route que l’émulateur était une copie de GBA4iOS. Ce point précis est un manquement aux règles de l’App Store, d’où la suppression.

iGBA est toujours accessible pour ceux qui ont téléchargé l’application avant le retrait sur l’App Store. Les joueurs peuvent importer les jeux (ROM) téléchargés sur Internet dans le dossier iGBA au niveau de l’application Fichiers d’Apple. L’émulateur détecte ensuite les ROM et il est possible de lancer les jeux.