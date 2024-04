Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 et plus exactement pour mettre en avant la résistance du téléphone. Ce n’est pas la première fois que cet élément est mis en avant.

Dans la publicité, une femme se trouve dans un tuk-tuk en tant que passagère. Le chauffeur traverse la ville à toute vitesse pour se rendre rapidement au point de destination, ce qui implique une conduite assez secouée, notamment au moment des virages. Pendant ce temps, la passagère a son iPhone 15 dans les mains et l’utilise normalement, sans être gênée.

Arrive un moment où le tuk-tuk passe un peu vite sur un ralentisseur, ce qui secoue le véhicule. L’iPhone 15, qui n’est pas protégé par une coque ou autre chose, échappe des mains de la passagère et on le voit tomber progressivement. Pendant ce temps, le tuk-tuk continue et fait face à d’autres ralentisseurs.

La publicité se termine avec l’iPhone qui vient chuter sur le coin inférieur droit. Mais tout va bien, le téléphone s’en est sorti, il n’y a pas de dégâts. « Une durabilité à toute épreuve », indique le slogan de la publicité. La description de la vidéo sur YouTube ajoute : « Une durabilité à toute épreuve grâce à un cadre en aluminium de qualité aérospatiale ».

La réclame du jour est publiée sur la chaîne YouTube d’Apple en Inde. Il arrive parfois qu’Apple fasse des publicités locales.