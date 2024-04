Le Vision Pro ne semble pas attirer les foules, à tel point qu’Apple a revu ses estimations de livraison à la baisse pour 2024, en passant à 400 000/450 000 exemplaires selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Il était auparavant indiqué que ce serait entre 700 000 et 800 000 pour l’année.

Kuo note qu’Apple a revu à la baisse ses prévisions avant même que le Vision Pro soit lancé dans les autres pays. En l’état, le casque à 3 499 dollars est uniquement disponible aux États-Unis. Nous savons déjà qu’il arrivera cette année en Chine, Tim Cook ayant annoncé la nouvelle. Il doit également arriver dans certains pays européens, dont en France.

« La demande sur le marché américain a chuté bien au-delà des attentes », souligne Kuo, ajoutant que cela incite Apple « à adopter une attitude prudente en ce qui concerne la demande sur les marchés non américains ».

Il indique que les ventes décevantes pour le Vision Pro poussent Apple à revoir sa stratégie pour les futurs casques de réalité mixte (augmentée/virtuelle). Ainsi, le nouveau casque Vision Pro annoncé par les rumeurs pour 2025 pourrait ne pas voir le jour à cette période, mais plus tard afin de faire les ajustements nécessaires pour tenter de satisfaire davantage de monde.

« Le défi pour le Vision Pro est de remédier au manque d’applications clés, au prix et au confort du casque sans sacrifier l’expérience de l’utilisateur », dit Kuo. Apple doit effectivement trouver une solution pour toucher davantage d’utilisateurs. Il est certain que le prix de 3 499 dollars (qui ne comprend pas la TVA qui plus est) n’aide pas.