Les HomePod et HomePod mini vont débarquer le 10 mai dans trois nouveaux pays : la Turquie, la Thaïlande et la Malaisie. Il est d’ores et déjà possible de passer une précommande dans ces trois pays.

En Turquie, le HomePod sera disponible pour 11 999 livres turques, soit 346 euros après conversion. Pour le HomePod mini, le prix est de 3 999 livres turques, soit 115 euros après conversion. En comparaison, les prix en France sont respectivement de 349 euros et 109 euros.

Du côté de la Malaisie, les prix sont de 1 549 et 529 ringgits malaisiens pour respectivement le HomePod et le HomePod mini, soit 304 et 104 euros après conversion. Pour la Thaïlande, ce sera 11 490 et 3 890 bahts thaïlandais, soit 290 et 98 euros après conversion.

Le HomePod grand format a fait ses débuts en 2018, avant d’être abandonné en 2021. Apple a ensuite annoncé la deuxième génération au début de 2023 avec le même design que le premier modèle, mais proposant plusieurs améliorations.

Pour sa part, le HomePod mini a fait ses débuts en octobre 2020 aux États-Unis et se veut plus compact comme son nom l’indique. Il a fallu attendre quelques mois pour qu’il débarque dans des pays supplémentaires, dont en France. Il n’y a pas eu de nouveaux modèles au fil des années, si ce n’est une variante avec de nouveaux coloris.