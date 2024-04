Apple partage des données en lien avec l’App Store en Europe et notamment le nombre d’utilisateurs en 2024. C’est une obligation du Digital Services Act (DSA), à savoir le règlement sur les services numériques. Plusieurs entreprises doivent être plus transparentes et Apple fait partie du lot parce qu’elle est désignée comme un gatekeeper.

Apple révèle ainsi qu’il y a 138 millions d’utilisateurs de l’App Store en Europe chaque mois, contre 131 millions en septembre 2023. Les plus gros marchés sont l’Allemagne (30 millions, +2 millions depuis septembre 2023), la France (25 millions, +1 million) et l’Italie (15 millions, +1 million). Voici le détail :

Allemagne : 30 millions

Autriche : 3 millions

Belgique : 4 millions

Bulgarie : Moins de 1 million

Chypre : Moins de 1 million

Croatie : Moins de 1 million

Danemark : 4 millions

Espagne : 12 millions

Estonie : Moins de 1 million

Finlande : 2 millions

France : 25 millions

Grèce : 2 millions

Hongrie : 2 millions

Irlande : 2 millions

Italie : 15 millions

Lettonie : Moins de 1 million

Lituanie : Moins de 1 million

Luxembourg : Moins de 1 million

Malte : Moins de 1 million

Pays-Bas : 8 millions

Pologne : 6 millions

Portugal : 2 millions

Roumanie : 3 millions

Slovaquie : Moins de 1 million

Slovénie : Moins de 1 million

Suède : 6 millions

Le DSA s’appliquant aux pays de l’Union européenne, il n’y a pas les informations pour le Royaume-Uni.

Le document d’Apple nous apprend également le nombre de personnes qui s’occupent de la modération selon les langues. Il y a 605 personnes dédiées pour l’anglais, 44 pour l’espagnol, 40 pour le portugais, 32 pour l’allemand et 29 pour le français.

Parmi les autres données disponibles, Apple indique avoir supprimé 5 437 149 notes/avis, 4 581 316 comptes, 43 919 applications et 150 publicités.