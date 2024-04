Apple propose aujourd’hui une mise à jour logicielle de son Apple Pencil USB-C. Les utilisateurs ont le droit au firmware 10M6060. Le précédent firmware était 10M5164. Son numéro est 37377.37377.16.0 au niveau des réglages d’iOS.

Il n’y a pas la moindre information concernant les éventuels changements à retrouver avec la mise à jour du firmware de l’Apple Pencil USB-C. Déjà qu’Apple n’est pas bavard avec les mises à jour des AirPods (il faut se contenter de messages comme « Corrections de bugs et autres améliorations »), il ne faut pas espérer grand-chose pour son stylet.

Comment mettre à jour l’Apple Pencil ? Apple ne communique rien sur le sujet. Le fait de le brancher à l’iPad avec un câble USB-C pourrait éventuellement suffire pour déclencher le téléchargement de la mise à jour, puis procéder automatiquement à l’installation. Mais cette procédure n’est pas confirmée.

Voici comment Apple présente son accessoire :

L’Apple Pencil (USB-C) est l’outil idéal pour prendre des notes, dessiner, annoter des documents, tenir un journal et bien plus. Avec sa précision au pixel près, sa faible latence et sa sensibilité à l’inclinaison, il se manie aussi facilement qu’un crayon, mais en fait infiniment plus.