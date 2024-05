Un nouveau mode de réparation fait son apparition sur iOS 17.5. Il va être utile pour toutes les personnes qui doivent faire réparer leur iPhone en confiant le smartphone à Apple ou un réparateur.

Un nouveau mode réparation sur iOS 17.5

Si vous devez confier votre appareil à un Apple Store ou à un réparateur, Apple vous demande de désactiver la fonction « Localiser » dans les réglages d’iOS. Cependant, ce processus est devenu un peu plus compliqué depuis la mise en place de la protection contre le vol d’appareil avec iOS 17.3. En effet, l’option « Protection en cas de vol de l’appareil » ajoute un délai pour la modification des paramètres sensibles, y compris la fonction « Localiser ».

Certains clients ne le savaient pas et devaient attendre une heure à l’Apple Store avant de pouvoir désactiver Localiser. C’est là qu’intervient iOS 17.5 pour éviter ce problème. La nouvelle option a fait son apparition dans la quatrième bêta.

Le nouveau mode permet aux utilisateurs de confirmer, à l’aide de leur identifiant Apple et de leur mot de passe, qu’ils sont sur le point d’envoyer leur iPhone pour réparation. Les techniciens d’Apple peuvent ainsi confirmer que la personne est bien propriétaire de l’iPhone et procéder à la réparation sans avoir à désactiver « Protection en cas de vol de l’appareil » et la fonction « Localiser ».

Avec le nouveau mode, vous pouvez continuer de localiser votre iPhone pendant qu’il est entre les mains du SAV d’Apple.

Les utilisateurs peuvent activer le mode de réparation lorsqu’ils essaient de retirer leur iPhone via l’application Localiser. « Impossible de supprimer l’iPhone. Préparer cet appareil en vue de sa réparation ? », indique un pop-up. « Cet iPhone est associé à votre identifiant Apple et ne peut pas être supprimé pendant qu’il est en ligne, mais vous pouvez tout de même le préparer en vue de sa réparation ».