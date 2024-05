Rien ne vaut une démonstration par la pratique. On apprend ainsi que la keynote Let Loose, qui a dévoilé la nouvelle génération d‘iPad Pro avec écran OLED et processeur M4, a été en partie montée…avec ces mêmes iPad Pro. La démarche est cohérente puisque durant la keynote, Apple a montré comment le nouvel iPad Pro associé à Final Cut Pro 2.0 pouvait à la fois servir pour le tournage et le montage de séquences vidéo de qualité pro. Pour rappel, la mouture iPadOS de FCP permet désormais de synchroniser jusqu’à quatre iPhones ou iPads avec un iPad Pro via la nouvelle application Final Cut Camera, une fonction spectaculaire qui aurait bien été utilisée pour la réalisation de la keynote.

En fait, c’est toute l’armada de produits Apple qui a été enrôlée pour l’occasion, les séquences ayant été filmées avec un iPhone 15 Pro Max tandis que le montage a été effectué sur Mac… et sur iPad donc. Il s’agit d’ailleurs du deuxième événement entièrement tourné sur iPhone après la courte keynote « Scary Fast » d’octobre 2023 (tournée à l’iPhone 15 Pro Max). A noter cependant que les appareils Apple ne suffisent pas à eux seuls à assurer ce type de tournage : une featurette sur la réalisation de Scary Fast montrait que l’iPhone 15 Pro Max était accompagné d’un grand nombre d’accessoires professionnels (lumières, harnais avec stabilisateur, rail, etc.) et il en a sans doute été de même pour le tournage de la keynote Let Loose.