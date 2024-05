Petit à petit, l’oiseau du logiciel fait son nid sur le Vision Pro. Deux Apps viennent de débarquer sur le casque d’Apple, qui apportent de belles fonctionnalités d’affichage pour les amateurs de travail en mode XR. Duet Display lance ainsi son app éponyme native pour le Vision Pro permettant d’afficher non pas un mais deux écrans de Mac, et il ne sera pas besoin cette fois de regarder l’ordinateur pour voir apparaitre une fenêtre au dessus, mais simplement d’être à proximité de ce dernier. La fonction est aussi compatible avec les PC Windows. Duet Display est disponible gratuitement au téléchargement mais propose tout un tas d’achats intégrés pour débloquer toutes les fonctionnalités (abonnements Duet Air et Pro).

Duet Display

Screens

Comme un bonheur vient rarement seul, Screens est lui aussi disponible sur Vision Pro. Il s’agit là encore d’une app réputée de bureau à distance qui gagne la compatibilité avec le casque d’Apple dans sa dernière version 5.2. Il est ici possible de mettre en miroir en simultané les écrans de plusieurs Mac ou PC, et une nouvelle fois sans devoir être collés à ces machines. Screens 5.2 est disponible gratuitement au téléchargement, avec deux options d’abonnements (à croire que les devs de Duet Display et de Screens mangent ensemble), mais aussi un achat unitaire plus élevé afin de tout débloquer.