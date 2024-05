C’est une réelle surprise pour ce marché asiatique. Le dernier rapport de Counterpoint indique que les ventes d’iPhone ont bondi en Thaïlande sur le premier trimestre de l’année, alors même que le mobile d’Apple se situait en 4ème position sur ce même marché l’an dernier. Ainsi, l’iPhone occupe désormais 15% de Pdm en Thaïlande, contre 11% 12 mois plus tôt (alors à égalité avec Xiaomi). Les ventes d’iPhone ont progressé de 30%, soit la plus forte augmentation sur le Q1, à égalité avec Xiaomi (+ 30% aussi). Samsung se maintient en tête, mais les 15% de baisse le font passer de 21 à 18% de Pdm. Quant à Oppo ou Vivo, c’est la dégringolade, avec des baisses de ventes respectives de 26 et 19%. L’iPhone profite probablement de la croissance de la classe moyenne thaïlandaise, qui elle, même bénéficie aux smartphones plus haut de gamme. Ainsi, les ventes de smartphones 5G ont bondi de 52% dans le pays !

Alors que Samsung disposait encore du double de la PDM d’Apple il y a un an, l’écart n’est plus désormais que de 3 points entre Apple et le géant sud-coréen. La tendance est clairement du coté du californien sur les derniers mois, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer en 2024, notamment sur le front des IA embarquées dans les mobiles.