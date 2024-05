L’iPad Pro M4 avec son écran OLED est maintenant disponible à l’achat, mais tout le monde n’est pas satisfait. Plusieurs utilisateurs sur Reddit (ici, là ou encore là) se plaignent d’avoir un écran granuleux, un écran avec du bruit.

Du grain sur l’écran OLED de l’iPad Pro M4

Les utilisateurs d’iPad Pro qui voient le grain signalent généralement qu’il est plus visible dans les environnements sombres, lorsque l’écran OLED est réglé sur une luminosité faible à moyenne et que l’on regarde un contenu aux couleurs grises ou atténuées. Certains ont comparé l’effet à une photo prise avec une sensibilité ISO élevée et présentant un bruit visuel.

« Pour moi, c’était assez évident parce que je fais des choses graphiques. Est-ce que c’est juste mon écran ou est-ce que d’autres personnes ont également rencontré ce problème ? », demande un utilisateur. Plusieurs personnes lui ont répondu, indiquant avoir le même souci. « C’est presque comme s’il y avait une légère distorsion active en arrière-plan. C’est difficile à voir mais c’est bien là. J’ai vérifié sur mon iPhone 14 Pro, et là c’est clair comme de l’eau de roche », indique une autre personne.

Les sous-pixels individuels des écrans OLED peuvent varier en taille et en forme, ce qui contribue à une texture irrégulière et incohérente ou au grain. Ce phénomène est généralement plus visible sur les écrans de grande taille. Les variations dans le dépôt des matériaux organiques peuvent également affecter l’uniformité de l’émission de lumière.

Il faut savoir que l’iPad Pro M4 n’est pas le seul produit concerné par ce problème. Des utilisateurs avec une Nintendo Switch OLED ont également signalé des soucis, tout comme des utilisateurs avec un Samsung Galaxy S24.

En l’état, les signalements d’utilisateurs semblent surtout concerner l’iPad Pro OLED de 11 pouces plutôt que le modèle de 13 pouces. Samsung fournit les écrans de 11 pouces, tandis que LG Display fournit les écrans de 13 pouces. Selon une fuite du mois de mars, Samsung a dû faire face à de faibles rendements pour les écrans de 11 pouces et n’a pas été en mesure de répondre à la commande d’Apple. Ce déficit a conduit Apple à transférer certaines commandes d’écrans plus petits à LG Display.