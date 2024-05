Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour tvOS 17.5.1 (build 21L580) sur l’Apple TV. Elle débarque une semaine après la sortie de la version finale de tvOS 17.5.

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de tvOS 17.5.1. Il est fort probable que ce soit uniquement pour des corrections de bugs et diverses optimisations. Dans le même temps, il est possible que cette mise à jour vienne corriger le bug des photos supprimées qui réapparaissent. Ce bug gênant avait été remarqué sur iPhone et iPad, et Apple a corrigé le tir hier en proposant iOS 17.5.1 et iPadOS 17.5.1. À voir si l’Apple TV était également concernée par ce souci.

Voici ce qu’indiquait Apple pour iOS 17.5.1 sur iPhone et iPadOS 17.5.1 sur iPad :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et corrige un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque de photos corrompues dans la base de données, même si celles-ci avaient été supprimées.

Plusieurs dizaines de minutes après la publication de cet article, Apple confirme que la mise à jour corrige le bug des photos supprimées qui resurgissent.

Pour mettre à jour votre Apple TV, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. tvOS 17.5.1 va apparaître, vous pourrez ainsi lancer le téléchargement. L’installation se fera automatiquement dans la foulée. Sinon, l’Apple TV téléchargera automatiquement la mise à jour au fil des prochains jours.