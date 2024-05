L’iPad n’est sans doute pas aussi « productif » qu’un Mac, mais encore faut-il s’avoir de quoi on parle s’agissant des applications professionnelles disponibles sur la tablette. Dans le secteur de la création vidéo ou graphique, la tablette d’Apple ne manque pas d’applications largement utilisables dans un cadre pro. Désormais disponibles sur iPad, Final Cut Pro et Logic Pro ont rejoint une liste non négligeable d’outils professionnels (Procreate, Octane X, Adobe Illustrator, etc.), et ce n’est pas fini.

La modélisation 3D s’invite elle aussi sur iPad. ZBrush, le célèbre outil de modélisation 3D basé sur une technologie exclusive de « pixels 3D », les Pixols, définis par leur couleur et par leur profondeur arrive bientôt sur iPadOS. Le studio Maxon a bien fait les choses avec une interface entièrement dédiée à l’iPad sans que cela ne nuise aux fonctions du logiciel. La version iPad disposera donc à priori des mêmes possibilités que la version desktop. L’éditeur publie plusieurs images créée avec cette version iPad qui prouvent en tout cas qu’il sera possible de réaliser de bien belles choses. aucun prix n’a été communiqué, mais il est probable que ZBrush iPad bénéficie du même système d’abonnement mensuel que son homologue sur PC.