Apple va (encore) modifier l’interface des Réglages Système et ce sera en place avec macOS 15, selon les informations d’AppleInsider. Les menus vont évoluer, tout comme d’autres éléments.

Les Réglages Système vont changer sur macOS 15

Il y avait déjà eu un changement notable avec macOS Ventura. Apple avait changé le nom Préférences Système en Réglages Système et avait complètement revu l’interface. C’était un moyen de se rapprocher de l’expérience proposée sur iPhone et iPad.

Avec macOS 15, Apple proposera une nouvelle organisation basée sur « la priorité et l’importance globale ». Les catégories des Notifications et Son seront plus basses dans le classement, là où la section Général sera plus haute pour apparaître juste en dessous des réglages réseau.

Apple prévoit aussi déplacer les réglages Fond d’écran et Moniteurs pour les mettre dans la même section que les réglages généraux. La section Confidentialité et sécurité sera associée à la section Mot de passe, ainsi qu’à d’autres réglages pertinents. Pour sa part, la section Siri et Spotlight sera associée aux comptes Internet et au Game Center.

D’autres petites modifications

macOS 15 va également être l’occasion pour Apple de modifier l’icône de Siri dans la barre des menus. On aurait le droit à une icône noire et blanche plate, au lieu de l’icône colorée existante. L’application Calculette (calculatrice) changera également d’interface pour se rapprocher un peu plus de celle sur iOS. Pour Safari, Apple proposera un menu unifié pour les contrôles de page.

Enfin, macOS 15 aura le droit à une option nommée « Résumé imprimable de récupération de compte », un nouveau panneau de préférences iCloud et une interface utilisateur moderne pour AirDrop.

Apple annoncera macOS 15 le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Il y aura également iOS 18.