Apple a décidé de revoir l’interface de ses forums consacrés aux développeurs. Cela intervient peu de temps avant le début de la WWDC 2024.

Apple indique :

Les forums des développeurs Apple ont été remaniés pour la WWDC 2024 afin d’aider les développeurs à entrer en contact avec des experts Apple, des ingénieurs et d’autres personnes pour trouver des réponses et obtenir des conseils.

Les services de relations avec les développeurs et l’ingénierie d’Apple unissent leurs forces pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes techniques. Vous aurez accès à une base de connaissances élargie et bénéficierez de délais de réponse rapides, ce qui vous permettra de retourner à la création et à l’amélioration de votre application ou de votre jeu. De plus, les membres du programme Apple Developer ont désormais un accès prioritaire aux conseils d’experts sur les forums.