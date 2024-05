Peu de temps après avoir annulé la série Constellation, Apple TV+ a décidé de mettre un terme à Still Up. Le programme avec Antonia Thomas et Craig Roberts au casting n’aura pas le droit à une saison 2.

Selon Deadline, Apple TV+ a pris la décision d’annuler la série au début de l’année, bien que ce ne soit révélé que maintenant. La raison exacte de l’abandon n’est pas communiquée, mais il est fort probable que ce soit dû à l’audience qui n’a pas été assez importante pour le service de streaming.

Still Up est une comédie presque romantique qui se déroule dans le monde des insomniaques Danny (Craig Roberts) et Lisa (Antonia Thomas) qui n’ont pas de secrets, sauf les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston et Rich Fulcher font également partie de la distribution.

Les trois premiers épisodes ont fait leurs débuts sur Apple TV+ le 22 septembre. La saison 1 en a compté huit au total, avec le huitième qui a été mis en ligne le 27 octobre. Ce fut donc le dernier.

Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder Still Up sur Apple TV+. Le programme reste disponible au visionnage. Mais il n’y aura pas de saison 2.

En France, la note des spectateurs sur AlloCiné est de 3,2 sur 5. Sur Metacritic, c’est 7.3 sur 10. Sur Rotten Tomatoes, c’est 86%. Des notes plutôt positives donc, mais cela ne suffit pas pour continuer l’aventure.