La série Constellation s’arrête finalement à la saison 1, Apple TV+ a décidé de tout simplement annuler la série de science-fiction. La raison exacte de l’annulation n’est pas communiquée publiquement, mais on peut imaginer que le service de streaming d’Apple n’a pas été satisfait par l’audience.

Apple TV+ annule la série Constellation

Constellation met en scène Noomi Rapace dans le rôle de Jo, une astronaute qui revient sur Terre après un désastre dans l’espace et découvre que des éléments clés de sa vie semblent avoir disparu. Cette aventure spatiale pleine d’action explore les zones d’ombre de la psychologie humaine et la quête désespérée d’une femme pour faire éclater la vérité sur l’histoire cachée des voyages spatiaux et retrouver tout ce qu’elle a perdu.

Outre Noomi Rapace et Jonathan Banks, le casting comprend James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, et Rosie et Davina Coleman. La série est réalisée par Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel et Joseph Cedar.

La saison 1 comprend huit épisodes, avec le huitième (et donc dernier) qui a été diffusé le 27 mars. Les personnes qui ont suivi le programme doivent maintenant lui dire adieu.

La science-fiction est un genre essentiel pour Apple TV+, dont la liste de séries comprend également For All Mankind, récemment renouvelée pour une cinquième saison, ainsi qu’une série dérivée, Star City, et Foundation, Severance, Invasion et Silo, qui devraient toutes revenir avec de nouvelles saisons.

Dans le même genre, il y a Dark Matter, qui a été diffusée en avant-première cette semaine, ainsi que Neuromancer et Murderbot à venir.