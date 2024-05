Les abonnés à Canal+ ne sont plus obligés de passer par myCanal pour regarder les films et séries d’Apple TV+. Ils peuvent maintenant utiliser l’application Apple TV.

Depuis un an maintenant, les abonnés à Canal+ ont également le droit au catalogue d’Apple TV+, que ce soit pour les films, séries ou documentaires. Mais il était obligatoire de passer par myCanal, ce qui peut sembler intéressant sur le papier. En effet, cela permet d’avoir les programmes de Canal+ et ceux d’Apple au même endroit. Mais cela implique aussi des changements, notamment le fait que tous les programmes sont en 25 images par seconde (FPS), alors que le framerate d’origine sur Apple TV+ est de 23.976 FPS.

Maintenant, comme l’indique l’assistance de Canal+, vous pouvez lier les deux comptes. Pour cela, il faut se rendre sur ce lien, vous connecter avec votre compte Canal+ puis sélectionner votre contrat. Vous êtes ensuite redirigé vers l’application Apple TV si vous le faites depuis un iPhone ou iPad, ou sur le site tv.apple.com si vous passez par un ordinateur. Il faut ici valider la liaison entre votre compte Canal+ et celui d’Apple TV+. Une fois que c’est fait, vous pouvez utiliser l’application Apple TV pour regarder les programmes d’Apple TV+.

Mais pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d’utiliser myCanal pour regarder les contenus d’Apple TV+. L’accès via l’application Apple TV est un complément et non un remplacement.