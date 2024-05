Apple propose une nouvelle publicité qui a pour titre « Worlds Made on iPad » et qui se concentre sur les animations réalisées avec l’Apple Pencil Pro. Le stylet est compatible avec l’iPad Pro M4 et l’iPad Air M2.

Dans sa publicité, Apple met en avant l’actrice Sofia Wylie dans trois mondes différents. Les plans avec Sofia Wylie ont été tournés une seule fois, mais Apple montre ici l’imagination de créateurs qui proposent chacun un monde particulier. Ils ont utilisé l’iPad Pro M4 et l’Apple Pencil Pro pour y arriver.

« Une séquence sur fond vert interprétée par différents animateurs utilisant un iPad Pro équipé de la puce M4 et du nouvel Apple Pencil Pro. Avec Sofia Wylie », indique Apple dans la description de sa vidéo.

L’animation « Forêt » vient de Natalie Labarre, celle du « Cinéma » vient de Jin & Jay, et celle du « Colossus » a été imaginée par Eric Lane.

Dans la foulée, Apple propose un YouTube Short qui fait office de making-off. On voit l’imagination des animateurs en temps réel.

Concernant la musique en fond, il s’agit du titre Concentrate de Billy Lemos en duo avec Dua Saleh. C’est disponible à l’écoute sur Apple Music et sur les autres services de streaming (Spotify, Deezer, etc).