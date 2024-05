C’est une rare victoire pour Apple concernant l’App Store. Après une analyse minutieuse du dossier, et suite à la plainte déposée en 2021 par un certain Jin Xin, ce dernier estimant que ses achats in-apps sur l’iPhone étaient surfacturés à cause de la commission de 30%, le tribunal de Shanghai a estimé qu’Apple n’abusait pas de sa position dominante sur la distribution d’apps iOS. Les juges ont comparé les frais de commission sur l’App Store, le Play Store et d’autres boutiques d’applications (celles de Huawei ou de Samsung par exemple) et n’ont pas trouvé que ces frais étaient « significativement plus élevés » chez Apple. En conséquence, il n’a pas été avéré que la commission d’Apple aboutissait à des tarifs plus élevés pour les consommateurs.

Le jugement du tribunal de Shanghai fait sens pour quiconque s’est un tant soit peu renseigné sur les différentes commissions appliquées sur les boutiques applicatives mobiles, mais il faut noter que le DoJ américain ainsi que la Commission européenne ont eu une perception très différente de la chose, allant jusqu’au procès antitrust pour le premier, et pour l’autre jusqu’à des règles d’ouverture à la concurrence des boutiques applicatives mobiles.