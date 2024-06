C’est une grande première : si l’on en croit un communiqué de l’hôpital populaire de l’université de Pékin, le Dr Gao Jian, chirurgien thoracique dans ce même hôpital, a réalisé avec succès une opération de résection radicale thoracoscopique du cancer du poumon… assistée par le casque Apple Vision Pro ! Le chirurgien portait le casque d’Apple durant toute la durée de l’opération, assisté par l’académicien Wang Jun, le directeur de santé Li Yun et le Professeur Zhou Zuli.

👨‍⚕️First case! Recently, Academician Wang Jun's team at #PKU People's Hospital accomplished the first Apple Vision Pro-assisted thoracoscopic radical surgery of lung cancer. pic.twitter.com/0Ys2Kkn4Um — Peking University (@PKU1898) May 28, 2024

Véritablement enthousiaste, le Dr Gao Jian semble avoir été totalement conquis par les possibilités du Vision Pro : « Dans le passé, les médecins devaient fréquemment basculer entre plusieurs moniteurs pendant une intervention chirurgicale pour obtenir les données des signes vitaux du patient et des informations relatives à l’opération. Mais désormais, avec le casque Apple Vision Pro, toutes les informations peuvent be Si les résultats du scanner du patient ou d’autres données doivent être consultés à nouveau, le médecin peut récupérer et lire les informations sans contact grâce à une simple interaction oculaire, gestuelle et vocale, ce qui améliore considérablement l’efficacité et la sécurité. »

On notera que ce n’est pas la première fois que le casque XR d’Apple « participe » à une opération chirurgicale. Ce dernier avait déjà été utilisé lors d’une opération liée à une arthroplastie totale inversée de l’épaule.