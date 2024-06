Apple vient d’activer la vidéo où l’on retrouvera la diffusion en direct de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Celle-ci prendra place le 10 juin à 19 heures.

« Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour une semaine de technologie, de communauté et de créativité », indique Apple dans la description. « Le coup d’envoi de la WWDC 2024 sera donné le 10 juin à 19 heures. Programmez un rappel dès maintenant et nous vous avertirons avant le début ».

YouTube ne sera pas le seul moyen de visionner la keynote en direct. Il sera également possible de se rendre sur le site d’Apple, l’application Apple TV ou l’application Apple Developer. Il y aura également un replay après la diffusion pour tous ceux qui n’ont pas pu la regarder en direct ou pour ceux qui souhaitent tout simplement la revoir.

Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, a également publié un message sur X. « Préparez-vous à une WWDC 2024 plein d’action la semaine prochaine ».

Get ready for an action packed #WWDC24 next week! pic.twitter.com/8ttYkFJdQI

— Greg Joswiak (@gregjoz) June 3, 2024