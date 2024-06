Il y aura plusieurs annonces logicielles à la WWDC 2024, avec notamment iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Mais ceux qui attendent de nouveaux produits Apple, comme de nouveaux Mac ou Apple TV, risquent d’être déçus. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il n’y aura aucune annonce matérielle cette année.

« Aucun matériel ne sera annoncé lors de la WWDC, à moins qu’Apple ne présente en avant-première et de manière inattendue un nouvel appareil qui sera lancé plus tard », dit Gurman. Le journaliste bien renseigné précise toutefois : « pour être clair : je ne m’attends pas à cela ».

Cela change en tout cas le calendrier de sortie pour l’Apple TV. Gurman avait précédemment indiqué qu’une nouvelle Apple TV 4K verrait le jour dans le courant du premier semestre de 2024. Il annonce aujourd’hui que les plans ont changé et que ce n’est plus imminent. Il ne communique pas une nouvelle date de sortie.

Apple choisit généralement l’automne pour présenter sa nouvelle box multimédia. Sur les cinq derniers modèles, deux ont été annoncés en septembre (2015 et 2017) et un en octobre (2022). Un autre a été présenté en avril (2021) et un autre en mars (2012). Le modèle actuel est celui d’octobre 2022.

La nouvelle Apple TV 4K aurait le droit à un processeur plus puissant (le modèle actuel dispose de l’A15) et un prix en baisse. L’analyste Ming-Chi Kuo avait parlé d’un tarif de 99$ aux États-Unis, contre 129$ actuellement. En France, le boîtier débute à 169€.

Aussi, une rumeur indique qu’Apple envisage de mettre une caméra sur une future Apple TV. Ce sera pour passer des appels vidéo avec FaceTime. Il est déjà possible de le faire avec tvOS 17, mais il faut utiliser un iPhone ou iPad comme caméra.