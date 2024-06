Les iPhone 16 Pro et Pro Max auront la particularité d’avoir des écrans plus grands, avec respectivement 6,3 et 6,9 pouces (au lieu de 6,1 et 6,7 pouces actuellement). Mais quelles seront les dimensions des téléphones ? Une fuite du leaker Ice Universe dévoile les mesures précises, confirmant de précédents détails.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

Pour sa part, l’iPhone 16 Pro aura les dimensions suivantes :

Épaisseur : 8,25 mm

Hauteur : 149,6 mm

Largeur : 71,45 mm

Écran : 6,3 pouces 159,31 mm)

Bordures autour de l’écran : 1,2 mm

Poids : 194 grammes

En comparaison, voici celles pour l’iPhone 15 Pro :

Épaisseur : 8,25 mm

Hauteur : 146,6 mm

Largeur : 70,60 mm

Écran : 6,1 pouces (155,38 mm)

Bordures autour de l’écran : 1,71 mm

Poids : 187 grammes

Comme nous pouvons le voir, le nouveau modèle de cette année sera un poil plus haut, plus large et plus lourd. En revanche, les bordures autour de l’écran seront plus fines et l’épaisseur ne bouge pas.

En ce qui concerne l’iPhone 16 Pro Max :

Épaisseur : 8,26 mm

Hauteur : 163 mm

Largeur : 77,58 mm

Écran : 6,9 pouces (174,06 mm)

Bordures autour de l’écran : 1,15 mm

Poids : 225 grammes

Du côté de l’iPhone 15 Pro Max :

Épaisseur : 8,25 mm

Hauteur : 159,9 mm

Largeur : 76,70 mm

Écran : 6,7 pouces (169,98 mm)

Bordures autour de l’écran : 1,55 mm

Poids : 221 grammes

Même scénario ici : un poil plus haut, plus large et plus lourd, mais bordures plus fines et même épaisseur (ne chipotons pas pour 0,01 mm).

En toute logique, Apple devrait annoncer ses différents iPhone 16 en septembre.