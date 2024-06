Comme prévu, Assassin’s Creed Mirage est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Le jeu d’Ubisoft nécessite d’avoir un appareil Apple récent.

En ce qui concerne l’iPhone, Assassin’s Creed Mirage nécessite au minimum l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max. Ceux qui ont un modèle plus ancien ne peuvent pas en profiter. Même ceux qui ont l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Plus sont mis de côté. Cela s’explique par le support minimum qui requiert la puce A17 Pro. Les iPhone 15 non-Pro ont la puce A16, la même que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Pour l’iPad, c’est disponible sur les iPad Air et iPad Pro qui ont minimum la puce M1. Cela concerne donc davantage de modèles par rapport aux iPhone sachant qu’il y a des iPad Air avec les puces M1 et M2, et des iPad Pro avec les puces M2 et M4.

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d’une organisation ancienne — Ceux qu’on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d’une façon qu’il n’aurait jamais pu imaginer.

Assassin’s Creed Mirage est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Il est possible de jouer 90 minutes sans payer. En revanche, il faut débourser 49,99€ par le biais d’un achat intégré pour débloquer le jeu entier.