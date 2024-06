Les gros jeux AAA promus récemment par Apple sont loin de rencontrer le succès sur iOS. Une étude de MobileGamer.biz montre que les titres Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage et RE 4. Il n’aura généralement suffi que de quelques jours après leur lancement pour que la demande s’effondre. Assassin’s Creed Mirage aurait ainsi rapporté à peine 138 000 dollars sur iOS, une somme ridicule au vu des montants réalisés par les gros AAA sur PC et consoles. Le jeu a pourtant été téléchargé plus de 120 000 fois, mais à peine 3000 personnes ont débloqué l’intégralité du titre via un unique achat in-app de 50 dollar/euros. Ce résultat est bien pire que Assassin’s Creed Rebellion, qui était sorti dans l’App Store en 2018 et avait presque atteint le million de dollars. Plus inquiétant encore, les revenus d’AC Rebellion avaient progressé de 82% suite à la période post-lancement, tandis que le chiffre d’affaires généré par Assassin’s Creed Mirage s’est effondré de 79% après la période « post-launch ».

Le problème est le même pour Resident Evil 4, qui a été téléchargé 357 000 fois pour un chiffre d’affaires de seulement 208 000 dollars. Là encore, seulement 7000 personnes ont débloqué l’intégralité du jeu via un achat in-app de 30 euros/dollars. Ce n’est pas mieux pour Death Stranding, qui a récolté seulement 348 000 dollars malgré un prix d’achat peu élevé (29 euros/dollars).

Les raisons de cette désaffection sont multiples. Primo, très peu de gens jouent à de gros AAA sur mobile. Au mieux, les joueurs privilégient les titres indés jusqu’au AA tandis que les jeux AAA sont joués sur des supports adaptés (gros PC, consoles new gen, Switch). C’est le choix de Netflix par exemple, qui a blindé son catalogue mobile Netflix Games de nombreux jeux indés primés ou adoubés par la critique… mais en faisant largement l’impasse sur des titres techniquement plus ambitieux (on ne parle ici que du scope technique, un jeu indé peut bien sûr être bien meilleur qu’un jeu AAA, ce n’est pas la question). Secondo, ces jeux sont chers pour des jeux mobiles, et il y a de fortes chances que les joueurs avertis disposent déjà des versions consoles ou PC. Non content de ne pas réellement se donner les moyens de son soit disant « revirement » vers le jeu vidéo, Apple semble aussi avoir fait les mauvais choix. Il valait sans doute mieux se battre pour récupérer un Hades dans Apple Arcade (le jeu est aujourd’hui sur Netflix Games) plutôt que de payer très cher de gros studios pour l’adaptation de quelques AAA. Encore raté.