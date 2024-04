Ubisoft annonce que son jeu Assassin’s Creed Mirage sera disponible le 6 juin sur l’App Store, aussi bien sur iPhone que sur iPad. Attention toutefois, il faudra un modèle récent pour pouvoir y jouer.

Pour ce qui est de l’iPhone, Assassin’s Creed Mirage sera compatible avec l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max… et c’est tout. Cela s’explique par la puissance de la puce A17 présente dans les deux smartphones. Pour leur part, les iPhone 15 et 15 Plus ont la puce A16, la même que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max.

En ce qui concerne l’iPad, ce sera disponible sur les iPad Air et iPad Pro qui ont minimum la puce M1. L’iPad Air existant a la puce M1, là où l’iPad Pro a la puce M2. Il y aura également de nouveaux modèles lors de la keynote du 7 mai, avec la puce M2 pour l’iPad Air de 6e génération et la puce M4 pour l’iPad Pro OLED.

Pour rappel, l’annonce initiale du jeu sur iOS a eu lieu en septembre dernier lors de la keynote des iPhone 15. Il y avait également eu la présentation de Resident Evil Village et Death Stranding.

Voici la description faite par Ubisoft :

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d’une organisation ancienne — Ceux qu’on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d’une façon qu’il n’aurait jamais pu imaginer.

Précommander Assassin’s Creed Mirage sur l’App Store

Il est déjà possible de précommander Assassin’s Creed Mirage sur l’App Store. Le jeu sera gratuit au téléchargement et il sera possible de jouer pendant 90 minutes sans payer. Mais pour avoir la version complète, il faudra débourser 49,99€ par le biais d’un achat intégré.

Le jeu est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.