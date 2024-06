Apple TV+ va poursuivre l’aventure de Palm Royale en annonçant renouveler la série pour une saison 2. Le programme comprend notamment Kristen Wiig, Laura Dern et Ricky Martin.

Saison 2 pour Palm Royale sur Apple TV+

Se déroulant dans la haute société de Palm Beach en 1969, la série se focalise sur le concept de l’outsider, avec Maxine Simmons (Kristten Wiig) qui fait des efforts pour s’introduire dans la haute société de Palm Beach. Alors que Maxine tente de franchir la ligne imperméable entre les nantis et les démunis, la série pose la même question qui déconcerte encore aujourd’hui : quelle part de vous-même êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que quelqu’un d’autre possède ?

Outre Kristen Wiig, Laura Dern et Ricky Martin, le casting comprend Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber.

« Nous sommes ravis d’entendre parler de la deuxième saison », déclare Laura Dern, qui est également une productrice exécutive. « Jayme et moi (avec Jaywalker Pictures) rêvons de ce projet depuis si longtemps dans l’espoir que le public s’amuse délicieusement avec l’aventure radicale qu’est le monde de Palm Royale. Nous sommes tous impatients de commencer ! ».

« Palm Royale a ravi le public du monde entier et nous sommes ravis que les téléspectateurs aient l’occasion de passer plus de temps avec ce casting très divertissant et emblématique, de Kristen Wiig à l’incomparable Carol Burnett », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Nous avons hâte que tout le monde découvre le prochain chapitre brillant et plein d’esprit de la vie de la haute société de Palm Beach qu’Abe Sylvia, Kristen, Laura Dern et l’incroyable équipe de la série ont fait revivre de façon si vibrante ».

Il n’y a pas d’informations précises sur la saison 2 de Palm Beach. La première saison est à retrouver intégralement en streaming sur Apple TV+.