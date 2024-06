L’iPhone a toujours la cote en Europe. Si l’on en croit Canalys, l’iPhone 15 Pro Max est le smartphone qui s’est le mieux vendu sur le vieux continent lors du Q1 2024 (2,6 millions d’unités), suivi par l’iPhone 15 Pro (1,6 million d’unités). L’iPhone 15 termine lui à la 5ème place du top 10 des modèles les plus populaires, derrière les Galaxy S24 Ultra et Galaxy A15. A première vue, tout va bien donc pour Apple, et pourtant, la comparaison avec le Q1 2023 est moins flatteuse pour la firme de Cupertino : trois modèles d’iPhone dominaient le Q1 2023, pour un total de 6,3 millions d’unités tandis que sur le Q1 2024, deux modèles sont en tête pour un total de 5,6 millions d’unités. Alors certes, les ventes explosives du 15 Pro Max devaient assurer à Apple un meilleur chiffre d’affaires européen, mais le californien vient de perdre sa couronne de plus gros vendeur face à Samsung (6,4 millions d’unités sur le top 10).

Le gant sud coréen dominerait ainsi largement le marché européen avec 37% de Pdm, suivi de loin par Apple (22%), qui accuse donc le coup sur la période (-17%). Xiaomi occupe la troisième place avec 16% de Pdm. A noter que le marché européen du smartphone a progressé de 2% sur le Q1, après plusieurs trimestres de baisse.