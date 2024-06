Apple a commencé à vendre les MacBook Air M3 reconditionnés, que ce soit en 13 ou 15 pouces, sur son refurb. Les ordinateurs portables ont fait leurs débuts au mois de mars.

Pour le moment, les MacBook Air M3 reconditionnés sont disponibles sur le refurb américain ; cela ne va pas tarder pour la France et les autres pays. Le modèle de 13 pouces débute à 929$, au lieu de 1 099$ neuf, ce qui représente une économie de 170$ (-15%). Il s’agit ici du modèle de base avec 8 cœurs de processeur (CPU), 8 cœurs de puce graphique (GPU), 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Pour sa part, le modèle de 15 pouces débute à 1 019$ au lieu de 1 199$ neuf, soit une remise de 180$ (-15%). On retrouve là encore le modèle de base avec 8 cœurs de processeur (CPU), 10 cœurs de puce graphique (GPU), 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Apple met en avant les éléments suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Il n’y a pas encore d’informations précises sur la disponibilité en France. Mais cela devrait arriver d’ici les prochains jours, voire les prochaines semaines.