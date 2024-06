Nous savons déjà qu’iOS 18 va proposer un nouveau de centre de contrôle et de nouveaux détails sont dévoilés aujourd’hui grâce à Bloomberg.

Le nouveau centre de contrôle d’iOS 18 permettra d’avoir plusieurs pages. Depuis le départ, l’utilisateur n’a pas le choix : c’est une seule page. Il y aura donc de nouvelles possibilités avec la mise à jour.

Les précédentes rumeurs, qui sont confirmées aujourd’hui par Bloomberg, ont indiqué que le centre de contrôle sera personnalisable. Un système de glisser-déposer permet de réorganiser au moins une partie des commandes sur l’écran. En l’état, il est d’ores et déjà possible d’avoir une certaine personnalisation en se rendant dans l’application Réglages puis dans la section « Centre de contrôle ». Une liste de commandes incluses est disponible et il est possible de définir leur ordre. Apple ira plus loin avec iOS 18 en permettant de faire la personnalisation directement au niveau du centre de contrôle.

Aussi, Apple proposera un nouveau widget pour la musique et des changements non détaillés sur la façon dont s’effectue le contrôle de la domotique.

Apple officialisera iOS 18 le 10 juin à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.