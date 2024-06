Quelques détails supplémentaires se dévoilent pour les applications natives d’iOS 18, avec des améliorations pour Réglages, Photos, Mail, Messages et le centre de contrôle, comme l’annonce Mark Gurman de Bloomberg.

L’application Réglages va avoir le droit à plusieurs changements sur iOS 18, notamment avec une interface plus claire, une meilleure organisation et une recherche nettement améliorée. Ces améliorations seront également disponibles sur Mac avec macOS 15.

Pour sa part, le centre de contrôle va connaître des améliorations avec un nouveau widget pour la musique et des changements non détaillés sur la façon dont s’effectue le contrôle de la domotique.

Il y aura également du changement pour l’application Photos, celle-ci aura le droit à une interface modifiée. Il ne faut pas s’attendre à un chamboulement, mais plutôt à quelques modifications ici et là. Du côté de l’application Mail, il y aura diverses améliorations (sans plus de détails). Enfin, l’application Messages va proposer une nouvelle option qui permet d’ajouter un effet aux mots individuels. En l’état, il est seulement possible d’ajouter un effet pour tout le message.

Bien sûr, le plus gros morceau d’iOS 18 sera l’ajout de l’intelligence artificielle, comme cela a été détaillé à de multiples reprises au fil des derniers mois.

Apple annoncera iOS 18 le 10 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.