Le centre de contrôle va avoir le droit à des améliorations avec iOS 18, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. L’intelligence artificielle ne sera pas la seule nouveauté de la mise à jour.

Gurman est malheureusement peu bavard sur les changements du centre de contrôle d’iOS 18. Il indique seulement :

Beaucoup de personnes utilisant macOS 15 et iOS 18 ne cessent de mentionner la refonte de l’application Réglages. Ce n’est évidemment pas grand-chose, mais l’interface utilisateur a été repensée, réorganisée et plus simple à parcourir. La recherche est également nettement améliorée. Le centre de contrôle est également mis à jour.