La WWDC24 s’est donc ouverte sur la présentation des nouveautés pour visionOS 2.0. Les ajouts sont peu nombreux. On commence avec Photos, qui se dote d’une fonction assez spectaculaire qui permet de transformer n’importe quelle photo en 2D en une image en 3D relief (ce qu’Apple nomme Spatial Photos) ! Apple précise que l’IA est mise ici à profit pour générer à partir d’une seule image deux images correspondant aux yeux droit et gauche. Photos récupère aussi une fonction SharePlay pour un partage des clichés pendant les appels FaceTime. Toujours sur la partir photo, on apprend que Canon va lancer sur le marché un objectif spécifique permettant de prendre des photos 3D pour le visionPro ! Le casque gagne un nouvel environnement immersif, Bora Bora, et un gros paquet de vidéos immersives via de nouveaux partenaires. Le mode Transport gère aussi les trajets en train après l’avion (avec un système de stabilisation) et l’application TV devient multiview, ce qui permettra de profiter de ses séances à plusieurs.

L’affichage de l’écran du Mac sous le casque sera nettement plus confortable puisqu’il sera possible de placer l’équivalent de deux écrans 4K côte à côte. Côté interface, de nouveaux gestes sont disponibles pour accéder à l’écran d’accueil, voir l’heure et la date, les notifications, etc. On n’oubliera pas non plus la prise en charge d’HealthKit, un mode « invité récent », la compatibilité AirPlay en réception, ou bien encore le support de la souris. Bien…

Les développeurs ne sont pas oubliés avec l’ajout de trois nouvelles bibliothèques d’APIs, Volumetric APIs, TabletopKit et Enterprise APIs. Et pour finir quelques chiffres : Apple annonce que 2000 applications dédiées sont disponibles pour l’Apple Vision Pro.

Le meilleur pour la fin, l’Apple Vision Pro sera disponible en France et dans d’autres pays à partir du 28 juin prochain.