Enfin, la présentation arrive à la présentation du nouvel OS des Macs : Mac OS Sequoia. On nous promet dès le début une mise à jour à Continuity et à l’intégration de tout l’écosystème Apple aux Macs. Par exemple, nous pouvons désormais contrôler un iPhone directement depuis l’ordinateur.

C’est aussi l’occasion d’intégrer au Mac toutes les notifications arrivant sur l’iPhone, aux côtés des notifications Mac. Cliquer sur une notification ouvre directement l’application appropriée sur l’ordinateur. On peut même drag & drop des fichiers et objets entre les deux appareils.

L’intégration des applications a été particulièrement travaillée : les différentes fenêtres se mettent automatiquement à la bonne taille afin de remplir l’écran de façon aussi efficace que possible. Les apps de visio comme FaceTime ou Zoom bénéficient du nouveau mode Presenter Preview, qui permet entre autres choses de partager un écran. De plus, les fonds sont automatiquement remplacés pendant les appels visio.

Côté gestion d’accès et mots de passe, les nouveautés sont basées sur Keychain avec une nouvelle application : Passwords. On peut ainsi synchroniser ses mots de passes entre différents appareils. Le tout compatible avec l’application iCloud pour Windows.

Pour Safari, on retrouve encore et toujours le machine learning. Avec Highlights, la machine va automatiquement mettre en avant et extraire des pages les informations que vous cherchez. Reader va de plus inclure un résumé des articles affichés. Enfin, un nouveau lecteur vidéo va permettre aux vidéos de remplir une fenêtre de navigateur, tout en conservant les contrôles, et en permettant de basculer en image-dans-l’image si l’on clique sur une autre fenêtre.

On conclut sur Sequoia avec Porting Toolkit 2, un outil dédié aux développeurs de jeux vidéo. Il offre, entre autres, une meilleure compatibilité Windows, mais aussi des nouveaux outils de shader debugging. Le tout devrait également permettre des portages plus faciles de Mac vers iPhone et iPad. Ah, et, Assassin’s Creed Shadows arrive sur Mac et iPad le 15 novembre. Pour ceux que ça intéresse.