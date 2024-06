Il arrive que ChatGPT, Gemini et d’autres IA génératives aient des hallucinations, c’est-à-dire qu’elles donnent une réponse trompeuse tout en assurant pour autant qu’elle est bonne. Mais qu’en est-il d’Apple Intelligence avec iOS 18 et macOS 15 ?

Apple Intelligence va faire gagner du temps

Tim Cook, le patron d’Apple, a accordé une interview au Washington Post pour justement parler d’Apple Intelligence, annoncée hier. À la question de savoir ce que l’IA va proposer comme valeur ajoutée aux utilisateurs, Tim Cook répond :

Je pense que ça va faire gagner du temps. Les choses vont devenir plus efficaces. Si vous prenez l’exemple de Siri, vous pouvez désormais avoir une conversation avec Siri. Il peut effectuer plusieurs étapes en une seule demande, alors qu’aujourd’hui il faut plusieurs demandes pour que cela se produise. Outils d’écriture : je reçois tellement d’e-mails et je sais que tout le monde n’utilise pas les e-mails, mais tout le monde écrit. La possibilité de faire relire son texte par un assistant pour le rendre plus professionnel ou plus divertissant, ou tout ce que l’on veut, est un atout majeur. L’idée que c’est privé, je pense, est une idée très importante dans le monde d’aujourd’hui. Les gens veulent savoir, d’une manière ou d’une autre, que l’IA leur est personnelle, mais aussi privée. Et ces deux choses ne vont généralement pas très bien ensemble. Nous avons trouvé un moyen de tirer notre épingle du jeu.

Il poursuit en reconnaissant qu’Apple Intelligence n’aura pas un taux de réussite de 100%. « Mais je pense que nous avons fait tout ce que nous savions faire, y compris une réflexion approfondie sur l’état de préparation de la technologie dans les domaines où nous l’utilisons », se défend Tim Cook. « Je suis donc persuadé qu’elle sera de très grande qualité. Mais en toute honnêteté, je dirais que ce n’est pas encore à 100%. Je ne prétendrai jamais que c’est le cas ».

Pour Tim Cook, OpenAI « sont les meilleurs »

Il y a aussi le cas du partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans iOS 18 et macOS 15. « Ils ont pris des mesures en matière de protection de la vie privée que j’apprécie. Ils ne suivent pas les adresses IP et d’autres choses de ce genre que nous voulons absolument éviter. Je pense qu’ils sont pionniers dans ce domaine et qu’ils ont aujourd’hui le meilleur modèle », assure Tim Cook.

Le patron d’Apple dit que la société a considéré plusieurs groupes pour l’IA (il y a notamment Google avec Gemini). « Et il est évident que nous ne sommes pas attachés à une seule personne pour toujours. Nous intégrons également d’autres personnes. Mais ils sont les premiers et je pense qu’aujourd’hui c’est parce qu’ils sont les meilleurs », dit-il au sujet d’OpenAI.