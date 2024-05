Apple se prépare à dévoiler son intelligence artificielle générative et Tim Cook assure que l’entreprise dispose d’avantages par rapport à ses concurrents.

La déclaration a été faite lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple. Tim Cook a indiqué :

Nous restons très optimistes quant à l’opportunité que nous offre l’IA générative. Nous réalisons des investissements importants et nous sommes impatients de partager bientôt des choses très intéressantes avec nos clients.

Nous croyons au pouvoir de transformation et à la promesse de l’IA, et nous pensons que nous avons des avantages qui nous différencieront dans cette nouvelle ère, notamment la combinaison unique d’Apple d’une intégration du matériel, des logiciels et des services, l’Apple Silicon révolutionnaire avec nos moteurs neuronaux leaders de l’industrie, et notre attention inébranlable sur la vie privée, qui sous-tend tout ce que nous créons.