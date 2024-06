Il y a maintenant une date : dès le 12 juillet, il sera possible de tester le Vision Pro dans les Apple Store en France. Ce sera aussi le cas dans d’autres pays, dont au Canada, en Allemagne, en Australie ou encore au Royaume-Uni.

Dans un e-mail envoyé à plusieurs clients Français, Apple indique :

Dès le vendredi 12 juillet à 8 h, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour réserver une démo de l’Apple Vision Pro dans votre Apple Store. Les créneaux horaires seront disponibles jusqu’à la fin du week‑end et seront attribués selon l’ordre de réservation. Nous vous attendons avec impatience.

Il y a déjà eu la possibilité d’essayer le casque dans les Apple Store américains, sachant que le produit est disponible sur place depuis février. La démo américaine dure environ 30 minutes. On se doute bien que ce sera plus ou moins la même chose en France et dans les pays voisins.

L’idée de la démo est de montrer la plupart des fonctionnalités de l’Apple Vision Pro afin que le testeur puisse réellement se faire une idée et soit tenté de l’acheter. En France, le casque débutera à 3 999 euros.

L’Apple Vision Pro sera disponible en précommande le 28 juin pour les Français et les voisins européens, avec une commercialisation le 12 juillet. Au Japon, en Chine et à Singapour, les précommandes débutent aujourd’hui même et le lancement se fera le 28 juin.

Pour rappel, Apple a récemment proposé visionOS 1.2 et la mise à jour ajoute notamment le support du français, ainsi que le clavier AZERTY.